Dominique SEIGNARD

Après des études supérieures d'Arts et de Design, j'ai effectué un Master en Conception et Innovation Produit aux Arts et Métiers.



D'Octobre 2006 à Juin 2012, je travaille pour la société FT Pack, Bureau d'étude de la société MulTiroir (re-vente et fabrication de produits de rangement: du packaging au mobilier) en tant qu'Ingénieur Designer.

Je suis chargée de créer et développer certains nouveaux produits de mulTiroir et pour de gros clients.

Proche d'une expérience en agence, je gère les briefs et la mise en place des Cahiers des Charges. J'interviens en tant que gestionnaire de projet en conception de produit de la dimension créative à la technique: du premier rough 2D puis 3D et prototype jusqu'au premier de série industriel.

La Générale d'Optique, Minima, Gemalto et le pôle innovation de l'AFM me font confiance pour leurs projets.



En Juin 2012, je deviens Chef de projet en Innovation Produit pour mulTiroir. Je gère un projet d'extension de branche d'activité sur la partie médicale de la société. A ce poste, je planifie les actions du projet selon les deadlines fixées par les dirigeants. Je coordonne l'activité des ressources internes (équipe projet: 5 personnes) et externe: Agence de marketing, agence de design, bureau d'étude, agence de communication et partenaires industriels de diverses spécialités sont mes interlocuteurs. J'intègre très rapidement les contraintes de ces derniers.



Depuis Septembre 2016, j'ai intégré le Centre de Recherche et Développement Chantereine, CRDC de Saint Gobain en tant que Chef de projet, Ingénieur Designer. Je développe des produits verriers au sein d'équipe pluridisciplinaire en apportant mon expertise Design thinking dans la gestion des projets.



Mes outils: la méthode Radical Innovation Design pour le management de l'innovation, la méthode Design Thinking pour le développement des produits et outils numériques ainsi que la stratégie de Design for all et une méthodologie d'éco conception développé en recherche scientifique.



Mes compétences :

Design produit

Gestion de projet

Innovation

Design thinking