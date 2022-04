Dominique SEMEDO (M), 26 ans

Autonome, rigoureux, travail en équipe, très bon relationnel



* Admis en MBA à l'ISC Paris, Business School, en novembre 2013

* Titulaire d'un Master 2 en International Business and Management de l'ISC Paris, Business School.

* Titulaire d'un Master 1 en Management des Organisations Sportives, AMOS, Paris



Je suis sensible à tout ce qui a un rapport avec l'international et idéalement avec les institutions internationales. En effet, depuis longtemps j'ai développé mes connaissances en langues étrangères afin de mettre en avant mon goût prononcé pour l'international. Je suis tout d'abord bilingue français portugais, et dispose du diplôme d'espagnol de l'Institut Cervantès qui justifie de mon niveau en espagnol (le DELE). Aussi, j'ai obtenu le TOEIC, avec un score de 875 points.



Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai développé de grandes capacités de travail en équipe, de rigueur, de créativité et d'autonomie. Les postes exercés à la Direction Marketing de deux grands groupes internationaux m'ont apporté un fort bagage professionnel. En outre, ma grande expérience aux Etats Unis m'a permis d'être ouvert sur le monde, les différents environnements de travail et un très bon relationnel.



Parallèlement, je suis entraîneur diplômé de gymnastique masculine et suis ainsi responsable de plusieurs groupes de jeunes gymnastes. Je mets quotidiennement à profit mes capacités à diriger, à exposer mes idées et ainsi à mener à bien des projets concrets. A cela s'ajoute mon diplôme de juge en gymnastique masculine pour les compétitions départementales, régionales et nationales.



Ces compétences sont finalement complétées par mon expérience sociale et humanitaire que j'ai développé au fil du temps: d'une part par le bénévolat dans des associations, et d'autre part, via la participation à certains projets éducatifs et scolaires.



Enfin, j'apprécie particulièrement les voyages, tant pour le loisir que d'un point de vue professionnel. Mes expériences à l'étranger (Amérique du Nord, Asie, Asie du Sud Est, Moyen Orient, Europe du Sud) m'ont permis d'avoir différentes approches quant aux sociétés et à leurs cultures.



Mes compétences :

Marketing

Communication

International

Sport

Management

Business

Voyages

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Apple Mac

Active Template Library

Microsoft Office