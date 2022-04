Dominique SERVIER-CROUZAT

Mes compétences :



Commerciales & marketing dans un contexte international

o Elaboration de stratégies commerciales,

o Identification, qualification et lancement de nouvelles lignes de produit,

o Détection et qualification d’opportunités,

o Conception et montage d’offres complexes et stratégiques,

o Construction de « business case » et de « P&L »,

o Montage et négociation de partenariats,

o Négociations jusqu’à la signature du contrat.



Management d’équipe

o Management d’équipes avec un rattachement fonctionnel et hiérarchique jusqu’à 20 personnes en direct : « Leadership », résolution de conflits.

o Recrutement, développement des compétences, « coaching ».



Gestion de projets/programmes dans un contexte France et international

o Coordination de la mise en œuvre de projets/programmes complexes avec partenaires dans un contexte français et international,

o Suivi de la rentabilité du programme par rapport au cadre défini,

o Foisonnement et développement du périmètre programme/projet.



Itil v3