Dominique SILVAN

Dessinateur de formation, j'ai acquis une solide expérience en construction surfacique alliée à une excellente connaissance des métiers de l'emboutissage pour l'automobile.

Cette expérience dans la mise en forme à froid des tôles minces (acier et aluminium), me permet de travailler sur tout ce qui concerne la phase amont : conception de pièces, élaboration des process, validation en simulation d'emboutissage, construction surfacique pour l'établissement des études et la réalisation des outillages, ainsi que l'analyse des retours d'expérience. Ceci dans le cadre dynamique de l'ingénierie simultanée, avec des produits évolutifs suivant les contraintes fortes des divers métiers de l'industrie automobile.

J'ai pris en charge la veille technologique ainsi que le développement, la mise en place et le suivi de nouveaux moyens (technologies, logiciels, matériels ...) pour l'ensemble de l'entreprise et, plus particulièrement, pour le bureau d'études et le secteur usinage.

Cette activité de recherche s'est plus particulièrement orientée ces derniers temps sur la prédiction et la prise en compte des phénomènes de retour élastique dés l'approche en simulation d'emboutissage.

Très récemment, j'ai mis au point des méthodologies permettant d'intégrer très rapidement les "faux" issus de simulation d'emboutissage dans les définitions numériques valables pour réalisation. A ce titre, j'ai participé à divers séminaires tels qu'AutoForum 2006, Harvest 2007 et Numisheet 2008(en tant qu'orateur).

Ma connaissance approfondie des métiers de l'outillage de presse m'a aussi amené à dispenser des formations en entreprise (Matra-Pinafarina, Université de Technologie de Troyes).

Je travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur applications auprès de la société Tebis France, à Lyon.



Mes compétences :

AUTOFORM

Automobile

CAO

Emboutissage

Ingénierie

Presse

Simulation

FAO

Usinages 5axes simultanés

Implémentation de processus

Usinage 3+2 axes