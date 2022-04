Dominique Simoncini à occupé la fonction de responsable marketing et commercial. Il occupe aussi la fonction de chargé de mission dans l’accompagnement des cadres et la conduite de projets internationaux.

Avant d’intégrer l’entreprise Orédon, il a occupé la fonction de responsable séminaires et congrès d’un groupe hôtelier (4 hôtels) puis il fût recruté par une société de remontées mécaniques dans lequel il assurait la fonction du développement marketing et communication. il crée ensuite la première société de multi aventures à Chamonix capable de gérer 50 séminaires par ans. En parallèle il crée et organise le Super motard de Chamonix (gestion d’une équipe de 480 personnes dont 120 gendarmes, 40 pompiers, 1 agence de communication, 1 bloc opératoire….) une compétition internationale de moto regroupant les meilleurs pilotes du monde le succès est immédiat, la presse lui décerne le prix de la meilleure formule de promotion jamais crée (1989). En 1992 il crée et dirige 2 magasins de cycles avant d’être recruté par Benetton pour intégrer la structure Benetton sports système, il occupera la fonction de responsable marketing et communication ainsi qu’il créera le team de compétition international dont il aura la charge.

IL fût ensuite recruté par le groupe Eurobell pour développer la communication de la marque Mongoose (US) sur les territoires Francophones, gestion des opérations de communications externes, gestion du team compétition, relation médias…

Par la suite en 1997 rencontrera Christian Gauthier qui en tant que manager général de l’entreprise EGS lui propose de prendre les commandes de la structure de compétition internationale en tant que team manager et responsable développement communication

A la disparition D’EGS il entrera à la FIFA players Agent au poste de coordinateur et conseiller.

En 2004 il intègre L’ENSOSP (Grande école Nationale du Ministère de l’intérieur) en tant qu’expert et maître de conférences sur le management humain en situation de crise, et l’amélioration des conditions de travail par le maintien de l’activité physique et cérébrale.

En 2005 il sera recruté par un grand club de Football Allemand à la mi-saison intervenir sur le mental des joueurs.

Il intervient en tant que conférencier sur les diplôme universitaires de l’Université de Bourgogne dans le les domaines de la performance mentale, il est aussi un des référents préparation mentale de l’équipe de France de ski.

Ses spécialités Les situations difficiles dans les groupes sportifs en quête de performance, les disfonctionnements en entreprises,

la performance mentale en Biathlon, trail Golf, Football… et le conseil aux managers en entreprise sur la gestion des stress et la conduite de projet.

Ancien athlète de haut niveau dans 2 disciplines (Vélo et water polo) Dominique Simoncini à été le recordman du monde de nage en eaux vives en ouvrant la rivière Modi Kola en Himalaya à 4890 mètres d’altitude

Dominique Simoncini est diplômé de L’université se Dijon dans le domaine de la préparation physique de pointe il est aussi diplômé de l’Université des sciences de Bourgogne en Psychologie et performance mentale.

Préparateur Physique et mental de pilotes officiels de Superbike

Il dispose d’BEES 1er degré de Cyclisme

D’un diplôme d’entraîneur Nationale de la Fédération Française de Cyclisme

Il est le créateur de la marque de bagages sport chic Seatbelt

Il est aussi le créateur de CAP Chamonix, centre d’amélioration de la performance à Chamonix.

Actuellement, il occupe les fonctions de directeur Marketing dans l’entreprise IXOW (PME Innovante primée par le ministère du redressement productif en décembre 2013, AWARD 2013 de l’Innovation 4 entreprises primées !)