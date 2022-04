Dominique SOLLIER

L’architecture d’intérieur et la décoration ont été les principales activités de ma vie professionnelle.

J’ai créé des boutiques de décoration, des lignes d’objets pour la maison et rénové des appartements et des maisons pour les particuliers.



En 2009 j’ai suivi la formation de conducteur de travaux de l’ESTP afin d’élargir mes compétences et d’appréhender ainsi le monde du Bâtiment avec de solides connaissances techniques et juridiques. Sensibilisée également aux problématiques de qualité de l'environnement j’aborde les chantiers dans leur globalité avec l’œil affûté d’un chef d’orchestre.



Aujourd’hui, avec mon associée Eléonore Ouaknine, nous créons l’activité « Second Œuvre », dédiée à la rénovation et à la décoration.

Nous attachons une attention toute particulière à l'amélioration des performances énergétiques de nos projets et à l'usage de matériaux sains et naturels du chantier jusqu'aux objets décoratifs.



Notre activité s’adresse principalement à une clientèle de particuliers française et étrangère et notre objectif est de la développer auprès de professionnels.



Nous associons nos expériences de conception et de conduite de projets pour l’une, de conseil et de gestion stratégique pour l’autre, en capitalisant sur notre bonne connaissance de la clientèle des particuliers.

Ces compétences réunies nous rendent légitimes à nous inscrire en amont dans des projets gérés par des cibles intermédiaires qui agissent pour le compte du consommateur final qu’il s’agisse d’espace privés ou publics.



Complémentaires en termes d’expertises techniques nous nous rejoignons en termes d’affinités et de convictions.

En veille permanente sur les tendances, les créateurs, les matériaux innovants, les nouvelles technologies du bâtiment et l’évolution des normes, nous pouvons intervenir et nous adapter avec réactivité sur un projet global ou partiel tant sur le plan technique que créatif.



