Dominique SORET

Je conçois et mets en scène recettes et décors pour les réceptions professionnelles et privées :

Lancements de produits, présentation de Presse, show-rooms etc.

Chacun de ces moments d'exeption est une création sur-mesure.

J'aime l'émotion et l'authenticité des classiques, je voyage dans mes casseroles vers des destinations exotiques et il y a bien longtemps que j'ai compris que jouer avec la nourriture n'était pas un péché.Je partage mes découvertes de produits nouveaux et étonnants.

J'attends que l'on fête la Sainte Popote ...



Mes compétences :

Cuisine

Restauration