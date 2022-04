Dominique SOUFFLARD-ANTONY

- Analyses des Besoins Sociaux (ABS) et Politiques Sociales Territoriales

- Evaluations externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux (habilitation ANESM)

- Management de transition en ESSMS

- Audits, étude d'impacts

- Evaluatrice indépendante habilitée par les institutions européennes, membre de l'association Eval'UE

- Conception et développement de projets ouvrant sur des financements européens (fonds structurels FSE et fonds communautaires GRUNDTVIG - LEONARDO - PEJA - CULTURE - ERASMUS+)





Mes compétences :

Diagnostic de territoire

Analyse des Besoins Sociaux (ABS)

Ingénierie sociale

Evaluations externes des ESSMS