Dominique SOULIER

Aujourd'hui responsable d'un portefeuille de clients et de prospects dans l'univers de la formation professionnelle (Mngt et Vente).

Conception de parcours de formation

Interventions en milieu industriel front and second line managers en environnement Lean

Interventions en amont auprès des directions commerciales (audit et diagnostic) et en aval (formation et accompagnement).



Trois métiers exercés avant ceux du conseil et la formation :

- Vente (B to B, Key Account Management, Sales network management)

- Marketing (product planning &development)

- Achats (Asie - Etats Unis - Europe)

En tant qu'opérationnel et manager d'équipes avec, dans les trois cas, une forte dimension internationale dans des groupes mondiaux.



Formation initiale : DUT Tec. de Co

Formations complémentaires : ESSEC IMD (marketing et vente)- Supply Chain - Finances - Ingénierie pédagogique - Coaching



Mes compétences :

Construction

Forces de vente

Grands comptes

kaizen

Lean

Lean Management

Management

Management industriel

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing Planning

Négociation

Organisation

Pilotage

Planning

Techniques de négociation

Vente