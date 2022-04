Juliette O'REILLY

J'accompagne, depuis 25 ans, les dirigeants, les managers et leurs équipes en visant conjointement l’épanouissement des personnes et l’efficacité collective dans une optique de performance durable.

Mes principaux domaines d’intervention sont :

• Coaching individuel et d’équipe

• Développement du leadership (formation, 360°, co-développement)

• Efficacité personnelle (gestion des émotions, du temps, du stress, efficacité relationnelle…)

• Accompagnement humain du changement

J'interviens essentiellement au sein de grandes entreprises, françaises et internationales, issues de tous secteurs d’activités, sur des questions d’efficacité personnelle, relationnelle, managériale, de leadership, de cohésion et de sens.

Mes clients apprécient ma « ferme bienveillance », mon énergie et ma capacité à créer une relation de confiance et d’écoute qui favorise l’authenticité.

J'enseigne également au sein du cycle Praticien Coach de l’Académie du Coaching.

Mon expérience internationale lui permet d'intervenir en anglais dans des environnements multiculturels.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Conseil

Formation

Ressources humaines

Management

Accompagnement au changement