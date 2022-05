M. Christine BOUSQUET

Coaching de dirigeants et leurs équipes, supervision des pratiques des coachs, analyse de pratiques

Conduite de projet de mobilisation des managers sur des transformations

Conception et mise en place de dispositifs d’accompagnement de changements

Elaboration de référentiels RH, et d’outils de développement des compétences (systèmes d’évaluation des compétences managériales, 360°…)

Pilotage, ingénierie pédagogique et animation de programmes de training et de formation managériale

Veille management (benchmark sujets émergents, digital natives, médias sociaux…)



Mes compétences :

Building Management

Coaching

Management

Team building