Dominique SOUM VERGEZ

Je suis formatrice consultante et coach. Mes domaines d'expertise sont le développement de la personne et des organisations. En regardant mon site vous pourrez en savoir plus :www.dsvevolution.com .. Ma carrière professionnelle s'est construite en trois étapes : Directrice de la Communication, Enseignante en Grande Bretagne et en France auprès d'adultes et d'étudiants puis Formatrice consultante et coach depuis 2004 avec la création de mon cabinet DSV Evolution .J'interviens essentiellement en entreprise et forme depuis plusieurs années dans le cadre du DIF et de la formation continue des participants en croisant développement personnel et efficacité professionnelle. En ce qui concerne le coaching j' en pratique 5 formes: individuel, d'équipe, des organisations ,interculturel et express . J'enseigne le coaching et fais de la supervision pour l'Université Paris 8 depuis 2005 . Je suis titulaire de l'association EMCC France et certifiée au niveau français et européen. Enfin je pratique avec bonheur le mentorat .





Mes compétences :

Coaching