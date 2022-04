Dominique Stucki anime le département Corporate Finance, classé, selon Décideurs 2014, parmi les toutes meilleures équipes françaises en gestion d’actifs et en droit financier. Il conseille notamment des banques, des sociétés d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion.

Il intervient également dans d'autres secteurs économiques à travers des levées de fonds de sociétés cotées ou non cotées et dans des opérations de M&A.



Membre de l’European Crowdfunding Network et conseillant de nombreuses plateformes de finance participative (prêt, equity, don), il est reconnu pour son expertise dans ce domaine et a été associé aux travaux de Place pour la réforme du crowdfunding (notamment en tant qu’expert pour le compte de l’AFIP). Il vient d'écrire le premier ouvrage français sur le crowdinvesting, à jour de la nouvelle réglementation: "financer une entreprise par le crowdfunding".



Mes compétences :

Fusions acquisitions

Réglementation bancaire

Crowdfunding et levées de fonds