Raphael COUSINOU

Spécialiste de la finance en entreprise, mes qualités humaines et professionnelles mont permis de faire preuve dun leadership à même de mobiliser les équipes locales ou internationales autour de projets structurants à forte valeur ajoutée



Compétences clés :



Finance : Opérations de financement de haut de bilan : LBO, refinancement de dette mezzanine, financements moyens et longs termes en vue dopérations de croissance externe, financement de BFR et de CAPEX



Contrôle de gestion financier et industriel : Reporting, établissement, validation et contrôle des budgets, audit des procédures internes et externes aux services financiers, coûts standards, prix de transfert



Ressources humaines : supervision du pôle ressources humaines, établissement dune politique de rémunération cohérente, gestion des relations sociales individuelles et collectives, relations avec les IRP



Informatique : adaptation des outils informatiques de productivité / gestion projets transversaux. Implémentation dERP et de logiciels de dématérialisation