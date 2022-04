Dominique TALLEMENT

Depuis Novembre dernier, DTConseils/CONCEPT FA développe sur le département 10 le guide FACE AUBE qui a pour objectif de valoriser le patrimoine, le terroir, la richesse historique, culturelle et géographique de l'AUBE. Trimestriel gratuit, édité en 15 000 exemplaires, il est diffusé par les mairies, OT, partenaires, annonceurs et commerçants de proximité + réseau de distribution en Champagne-Ardennes et Paris. Nous mettons en place dès Mars prochain - édition 3 - une carte de membre privilégié CLUB FACE AUBE, permettant aux adhérents de bénéficier de nombreux avantages.

DTConseils COMMUNICATION a pour objectif d'aider les entreprises ( PME, PMI, TPE , organisations et associations) à émerger sur des marchés concurrentiels qui exigent de l'audace et dans un esprit Gagnant/Gagnant.

Qu'elles aient déjà communiqué ou qu'elles diffusent des messages hétérogènes, égarés dans le " bruit marketing" de leurs concurrents, nous donnons à ces entreprises tous les outils stratégiques pour se valoriser, insuffler une fierté d'appartenance en interne, stimuler la confiance leur clients et fidéliser leur audience.



Notre concept est basé sur une analyse factuelle et synthétique de leur politique commerciale permettant de définir ensemble un projet de communication cohérent inscrit dans la durée. Il propose différents moyens choisis et adaptés à l'entreprise et à son budget : Identité visuelle, logo, plaquette commerciale, panneaux, affiches ..etc

Le département Régie publicitaire basé sur un partenariat économique valorisant et fort, nous permet de mieux gérer les différents problématiques de nos clients.

La gestion de l'image est réalisée avec la plus grande créativité en respectant les chartes graphiques et l'équilibre rédactionnel des supports dans un souci de qualité, d'impact et de rentabilité.



Nos compétences : Proximité, Réactivité, Suivi-qualité, Qualité.

Rodés aux contraintes de la communication DTConseils et ses partenaires respectent une charte de Qualité.



Notre stratégie : Très proches de la réalité quotidienne des entreprises, nous mobilisons un groupe d'experts, conseiller en communication, infographiste, illustrateur, imprimeur....afin de rendre l'image et les messages de nos annonceurs infiniment plus lisibles et attrayants, créant ainsi une forte valeur ajoutée.



Merci à tous ceux qui nous font confiance chaque jour !





