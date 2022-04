Dominique TALLEUX

Une solide expérience sur le terrain puis à chiffrer, réaliser des projets et gérer des équipes dans les métiers techniques : électricité, plomberie, climatisation, ventilation en rénovation et travaux neufs m'ont permis de développer des connaissances tant pour l'exécution que pour la conception, dans le respect du cadre normatif, des projets réalisés.



Par ailleurs la prise en charge des apprentis formés m'a permis d'apprécier la transmission du savoir être et savoir faire

Je souhaite donner à ma carrière un nouvel élan dans une entreprise pouvant m’offrir, par son environnement un poste permettant de nouvelles perspectives d’apprentissage pour développer de nouvelles compétences en valorisant mes qualités professionnelles et relationnelles.

Le travail en équipe serait particulièrement apprécié.



Mes compétences :

Dynamisme

INITIATIVE

IDENTIFICATION DES BESOINS

CHOIX DES SOLUTIONS TECHNIQUES

DEFINITION DES METHODES