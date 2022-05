Manager opérationnel en Français, Anglais, Italien et Espagnol ouvert aux opportunités de business:



- Fondateur et Co Fondateur de Netgrapes et Dilettantes

- Management de centre de profit

- Business development internationnal en Europe, Amérique Latine et Afrique

- Ventes de systèmes complexes, B2G, B2B, B2C

- Négociation en centrales d'achat



Mes compétences :

Business development