Dominique TARIS

Professionnel ;

De part ma formation, je me destinais à un métier de création dans le bâtiment, mais après mes études , comme la plus part d'entre nous ,j'ai cherché surtout un emploi.

Ma recherche m'a amenée dans le commerce des matériaux du bâtiment ou je me suis épanouis .

Ma rencontre avec un PDG d'envergure , exigeant mais très formateur , m'a ouvert des portes et des connaissances qui me servent encore à ce jour .

Au travers des divers postes que j'ai occupés , j'ai appris le sens réel des mots "responsable" , "adaptabilité" ,et" ténacité" .

Dynamique, enthousiaste et diplomate , je sais être à l'écoute et être fédérateur au cœur d'une équipe.



Personnel;

J'aime le contact humain et ne manque pas de m'enrichir à chaque rencontre .

Actif , je ne sais pas rester sans rien faire .

Serviable, je suis toujours prêt à donner un coup de main aux amis .

Fédérateur, dans un groupe je sais mettre l'ambiance et porter des projets , parfois un peut fous .