• Superviseur sur la plate forme Torpille , chargé de la planification de la maintenance préventive et curative des différentes installations du site et des satellites.

• Programmation des visites, commande des pièces de rechange ,rédaction des rapports d’intervention et d’anomalies Utilisation du logiciel SAP / UNISUP

• Encadrement et management de l’équipe mécanique en rotation ( 8 personnes )