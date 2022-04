Dominique THIENPONT

Bénéficiant d'une double formation (droit et gestion), j'ai travaillé plus de 7 ans dans l'audit externe, chez KPMG, et j'ai obtenu le titre de Réviseur d'Entreprise. J'ai ensuite rejoint en 1999 la Commission Européenne; j'y ai travaillé plus de 5 ans dans le domaine du droit des sociétés, suivis de 5 ans dans le domaine du droit des assurances (notamment sur le projet Solvabilité II). En mai 2010, j'ai été nommé Chef d'Unité Adjoint dans l'Unité Banques et Conglomérats Financiers, qui couvre notamment la réforme en cours Bâle III et sa transposition dans l'UE. Le 1er octobre 2013, je suis devenu Chef d'Unité faisant fonction dans cette même Unité. Le 1er janvier 2014, Niall Bohan est revenu dans notre Direction Générale en qualité de Chef d'Unité, et j'ai retrouvé ma fonction de Chef d'Unité Adjoint. J'ai été promu en décembre 2014 au poste d'Expert Confirmé au niveau de la Direction D Régulation et Supervision Prudentielle des Institutions Financières (Direction Générale Stabilité Financière, Services Financiers et Union des Marchés de Capitaux).



