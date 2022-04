THOMAS Dominique

Comédien .



Théâtre Danse Cinéma.



Comédien dans « l’esthètocrate » sous la direction de J.Marc Chotteau puis « L’ami des

nègres » de George Tabori mise en scène par Agathe Alexis à la Comédie de Béthune.

Chanteur-comédien sous la houlette de Laurent Pelly dans « Madame Angot » à

Chaillot.

Il joue sous la direction de Franco Dragone dans « Othello », puis sous celle de Charles

Muller dans Baudelaire.Il travaille avec J.guillaume Weiss dans plusieurs spectacles de

Dance Théâtre et Karen Fichelson dans la " Poche Parmentier » de Georges Perec.

Au cinéma, il tourne « Barbe Bleue » de C. Breillat où il incarne le rôle titre et

« L’immortel » de Richard Berry ainsi que dans « Mike » de Lars Blummer.



Il est aussi metteur en scène de sa Cie ( la Cie DéTé). Sa dernière création étant « I

Confess » texte de N.Elliott et Dominique Thomas.



Quelques critiques Outre-atlantique



Box Office Magazine (22 Feb 2010)

Richard Mowe

« Dominique Thomas has an amazing presence as a variation of popular figure based on the real life Gilles de rais. »



NPR (March 25 2010)

Jeannette Catsoulis

« Misshapen vilain (wonderfully played by French actor Dominique thomas)…



The Boston Globe ( May 14 2010)

« Big Bluebeard is (Dominique thomas makes Gerard Depardieu look undersized) versus »



The Independant (16 july 2010)

Anthony Quinn

« Bluebeard (Dominique Thomas, as ringer for De Niro’s penitent priest in The Mission »



Il est auteur de la série "Co !" la 1ére série sur le covoiturage diffusé sur weo.fr ouArray.