Dominique THOMAS

OBJECTIF = > Déployer les "3 S" savoir- savoir faire-savoir être, dans les secteurs marchands, de services, de coaching.



Responsable, autonome, à l'appui d'expériences professionnelles dans diverses entreprises multi culturelles, j' apporte un soutien commercial ou technique, l'organisation administrative, l'aide à la communication, à l'ouverture via les réseaux sociaux et à la prise de décision ; en étroite collaboration de façon transversale avec une direction d'entreprise et ses responsables hiérarchiques ou dans une structure en lien avec le monde entrepreunarial, aussi bien sur les affaires courantes administratives, commerciales, que sur la Gestion des Compétences.



Investie dans ce que j'entreprends, j'emploie mon sens de l'écoute et du service clients pour analyser, sensibiliser, démarcher, créer, gérer, développer. Intégrer, animer une équipe ou la construire. Coordonner ou piloter un projet pour réaliser vos objectifs, est à mes yeux très dynamisant.

Sensible aux besoins du marché, dotée d'un bon relationnel, je m'intègre aisément à la culture d'entreprise et suis ravie d'alimenter ma curiosité envers les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Gestion d'agenda

Planification

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Gestion de contrats

Gestion de la formation

Norme ISO 9001

Microsoft Office

Pilotage de la performance

Organisation d'évènements

Animation d'équipe

Coordination de projets

Agile

Conduite du changement

Ressources humaines

Management