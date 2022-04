Dominique THYRION

L'environnement des entreprises évoluent de plus en plus rapidement. Les conditions de marchés et la technologie ne cessent de changer.



L'opinion publique et le politique change sa perception de production pourtant bien établie.



J'ai été un des pionniers du secteur Internet. J'ai identifié des canaux d'informations pour bâtir mes analyses et l'actualité publiée par Agrisinfo.



L'info que je décrypte est de première main, les données de bases sont publiées dans leurs langues d'origines, anglais, français, néerlandais, portugais, espagnol.



Je maîtrise aussi plusieurs outils informatiques et j'ai développé des applications qui me permmettent de collecter des données simultanément et de publier rapidement des synthèses de marché par exemple ou des bilans économique à l'échelle mondiale.



Je peut donc être considéré comme un leader d'opinion.



Depuis 1996 les sites crées ont connu des millions de visiteurs et des milliers par jour.



Mes compétences :

Webmaster

Agroalimentaire

Agriculture

Internet

Presse

Analyse de marchés

Prévisions météologique

Analyse de données