Antoine LIAGRE

Spécialiste des marchés agricoles





En tant que coordinateur agricole au Cambodge j'ai pu efficacement gérer plusieurs projets par un management énergique et une ligne de conduite claire. J'ai très vite été confronté à la difficulté, au-delà de l'aspect technique, des agriculteurs à fixer un revenu.



De retour en France, je me suis donc investi dans la formation, le consulting et finalement le coaching des agriculteurs sur cet aspect du revenu. J'ai acquis des compétences fortes dans la gestion du risque de prix et le management de stratégies commerciales efficaces.



De manière à approfondir ma compréhension des marches agricoles, j'ai évolué au sein de mon entreprise vers l'analyse de marche. Depuis plus d'un an je travaille avec finesse la construction de mes bilans offre et demande pour l'ensemble du complexe oléagineux. Dans un souci constant d'améliorer la position de mon entreprise, j'ai mis en place de nombreuses innovations au travers de divers outils.





Mes compétences :

Conseil

Formateur

Futures

Analyse marché

Stratégie commerciale

Coordination

Rédaction

Coaching

Histoire

Chef de projet

Agriculture