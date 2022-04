Dominique TRAMONI

Directeur Commercial et Grands Comptes Stratégiques



- Solutions Globales Contrôle, Régulation et Systèmes

- B2B - Environment matriciel multiculturel international

- Secteur HVAC&R, IBS & Appliance Domestique, Résidentiel, Industriel et Commercial

- Industries de référence : l'Energie, le Second Oeuvre du Bâtiment, la Réfrigérartion Fooding/Cooking, l'Electroménager, l'Automobile, l'Aéronautique, le Ferroviaire, la Défense.



Depuis plus de 25 ans, j'évolue dans un environnement matriciel, multiculturel international où prévaut la performance : Culture Six Sigma Lean Manufacturing Organization, Executive Reporting. Centré sur les activités Constructeurs, OEM’s, Intégrateurs, Prescripteurs, Installateurs et réseaux professionnels de Distribution, Marchés Verticaux, mon efficacité est reconnue dans les missions de structuration, de « Business Development » et de "Key Account Management" en France et en Europe, la conduite des Equipes et de l'excellence commerciale avec une très forte culture des résultats.



Une approche polyvalente structurée très robuste dans les responsabilités opérationnelles et une forte capacité d’adaptation se portent garantes de mon pragmatisme dans le développement et le pilotage des affaires, la prospection-négociation, le management opérationnel des Equipes de Vente, de groupes interfonctionnels, de fonctions transverses, le recrutement, les situations de crise, de conflit, de changements organisationnels, d’élaboration et d’exécution de stratégies complexes.



J’ai travaillé pour Invensys plc, groupe Anglo-Saxon multi-marques de 20.000 employés avec 2,5 md € de CA, coté au FTSE100 index à la bourse de Londres - Membre du Comité de Direction EMEA. Esprit analytique et factuel, l'expression de mon leadership est simple :



- Porter des objectifs et des priorités clairs pour tous dans la cohérence et la cohésion du groupe.

- Mettre en oeuvre des procédures simples associées aux meilleures pratiques.

- Prendre des décisions en étant responsable et en connaissant les chiffres.

- Etre juste et intègre dans l’honneur et le respect de chacun : Une écoute effective, dans un climat de confiance, sans ego ni arrogance.

- Travailler en équipe et insuffler l’esprit gagnant : Tous ensemble, chacun accomplit davantage.

- Démontrer engagement et passion en faisant ce que je dis que je ferai.



Le mécénat de compétences constitue également l'un de mes principes d'engagement.



Mes compétences :

Forecasting

Crisis management

HVAC

Benchmarking

Audit

GDP

Teamwork

AOP

Lean management

Negotiating

Automotive

Products introduction

KPI

NDA

Reporting

Team building

Cross cultural management

Cross selling

Sales Force

Appliances

Key account management

Problem solving

Deal Review