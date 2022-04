Dominique TRAPIER

Passionné de nouvelles technologies depuis de nombreuses années, j'ai acquis par le fruit de mes différents emplois, une solide expérience en qualité d'informaticien réseaux et systèmes.



Mon parcours professionnel m’a permis d’occuper notamment un poste de responsable réseaux et systèmes dans le cadre d’un groupe international, avec une structure de réseaux complexe et performante.





Dans le cadre d’une mission d’infogérance en milieu industriel sensible de 2008 à 2010, j’ai participé à la mise en place et testé un plan de secours informatique basé sur la «virtualisation» de serveurs physiques (Vmware+Netapp) ainsi qu’un support systèmes et réseaux niveaux 2 et 3 des techniciens sur site et distants.



Disponible immédiatement, ma motivation et mon expérience me donnent la capacité d’apporter une aide efficace sans phase d’adaptation lors d’un accroissement d’activité ou d’un remplacement urgent dans le domaine de la maintenance ou de l'évolution d'applications informatiques en suivant une démarche de gestion de projets.



J’ai également de solides connaissances dans le domaine de l’électronique analogique et numérique.

Autonome mais adaptable, j’aime également travailler en équipe.



Mes compétences :

Virtualisation

Firewall

Storage Area Network

VMware