Gilles ROUARD

24 années d'expérience professionnelle au total, dont 20 en tant que prestataire de services.



J'ai passé mes 7 premières années dans le domaine des Télécommunications et Radiocommunications, puis j'ai basculé dans les secteurs de la Finance (Asset Management), de l'Assurance et de l'Energie (Pétrole).



Architecte IT depuis 2006, j'ai une très forte expertise sur Oracle.



Mais depuis 2 ans maintenant, je m'oriente clairement sur le Big Data et le NoSQL.



Mes compétences :

Neo4j

MongoDB

Big Data

NoSQL

Oracle Database

Hadoop