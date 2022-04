Gilles ROCHER

Ingénieur Arts et Métiers (Cluny), j'ai acquis une grande compétence en gestion des flux, des systèmes d'informations, dans les domaines de la logistique d'entreposage et de distribution.



Le besoin croissant en gestion d'informations m'a conduit à créer une société de conseil en organisation et en conception d'outils de gestion à destination des Indépendants, des TPE et des PME.

Ces outils, utilisables sur iPad, iPhone, Mac et PC, permettent aux entreprises de gagner rapidement en efficacité, en se concentrant sur leur métier.

Je propose une gamme d'outils particulièrement destinée au métiers du bâtiment, ainsi qu'aux métiers du contrôle réglementaire.







Mes compétences :

Indépendant

Consultant

Logistique

FileMaker

Gestion de Projet

IPad at work

Conseil