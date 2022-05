Stéphanie BAPST

Sup de Co Grenoble + 20 ans d'expérience à la fois commerciale, management et marketing en BtoB, je suis reconnue pour mon sens aigu du relationnel et de la communication, ma forte ténacité, et pour être un véritable "porteur de projet".

Ce qui me passionne le plus, c'est d'avancer en équipe avec des compétences diverses, de créer l'émulation.

Avoir un projet commun et mener une équipe au succès!



Mes compétences :

Chef de produit

Responsable d'agence

Responsable grands comptes

Management

Développement commercial

Assurance