Rachel VIENE

De formation BAC +2, Assistante de Gestion PME-PMI, j'ai plusieurs expériences et compétences dans le domaine commercial, marketing et administratif.



Autonome et envieuse de relever de nouveaux challenges, je souhaiterais mettre mon ambition ainsi que mes compétences, au sein d'une structure dynamique.

D'un état d'esprit combatif, je reste idéalement à l’écoute d’un poste d'attachée commerciale ou de chargée du développement commercial alliant aussi bien relation client et objectifs.



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Relances des impayés

Relances commerciales

Rédaction de devis et d'offres commerciales

Édition de factures

Organisation de la tournée commerciale

Recherche des besoins

Ventes additionnelles

Accueil, physique et téléphonique

Merchandising

Gestion des stocks

Conseils clientèle

Saisie des commandes

Tenue de plannings

Organisation d'événements internes et externes