Dominique TRICHARD

Depuis 2015 Conducteur Receveur : Sté Bourrée la Chapelle Bouexis

Missions: Le Transport scolaire principalement

Des activités diverses : Activité Ponctuelle Piscine ,Poney et autres Visites suivant demande

Je travaille sur Montauban de Bretagne qui est mon lieu de résidence

Titulaire du Titre PRO Conducteur SPL ,Caces 1,3,5 et Grue Auxiliaire

Titulaire du BAFA

Activité précédente pendant plus de 35 Années :

Concepteur chez PSA depuis 1996 utilisation de Catia V4 / V5 et SAP pour la procédure officialisation.

J'ai eu le périmètre EBR (étude base roulante à charge sur la PF3 RENNES XM,C6,X3,X7,D2,W2) .

Dans le cadre d'un tronc commun en 2001 formation pour la validation des pièces EI (échantillons initiaux)

Fonction TMEL Technicien Métier Entité Locale : Permet la réalisation du dossier conception DRP/SPC(2D 3D),la validationdu produit en retour de chez le FNR (fournisseur) validation du produit suivant cahier des charges après essai de montage.

Traite la demande de chiffrage,le suivi du planning et les modifications suivant les contraintes pour la réalisation du produit fini (Points d'injections,refroidissement pièce et plan de joint etc... trouver le bon compromis)

Plusieurs BREVETS pour PSA à mon actif consultable sur INPI : pare-boue géométrie variable, agrafe action réaction, Principe fixation tubulure carburant et Extension Anti-projection (Eau ou Gravillon)





