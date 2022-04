Dominique TRINANES

Suite à une volonté de changer de carrière, j'ai quitté mes fonctions de manager au sein des groupes PREVOIR et HACHETTE, pour intégrer le groupe ONET en 1994.



Établissement spécialisés dans les domaines pharmaceutiques, hospitaliers, industriels, bâtiments, tertiaire, désinsectisation, désinfection, décontamination et ingénierie. Nous développons toutes une gamme de services complémentaire, allant de la conciergerie d'entreprise, à tous les services de 1er intervention bâtiments.



Mes principales missions, la gestion de 500 collaborateurs, les restructuration, dynamiser l'exploitation, fidélisation salariale et clientèle, méthode et esprit d'équipe, stabilisation des marchés, rentabilisé et développer les centres de profits.



Mes compétences :

Dynamique et très attachée aux résultats

Management

Gestion des compétences

Commerciale