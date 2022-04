Dominique RICKENBACH

Dirigeant de petites et moyennes entreprises







Gestionnaire, commerçant, la création de richesse est le but essentiel d’une entreprise.

Actuellement en recherche d’opportunité, je suis en mesure d’apporter mes compétences, mes expériences en management , gestion, organisation et commerce.

Titulaire d’un Master en gestion et management stratégique d’entreprise, j’ai 25 ans d'expériences dans le management d’équipe commerciales et industrielles allant des secteurs de la distribution automobile à la cosmétique.

De formation pluridisciplinaire, j’appréhende l’ensemble des problématiques d’un centre de profit. Partisan d’un management ou l’individu s’épanouit, meilleur chemin pour l’excellence, je suis exigeant avec moi même comme avec mes collaborateurs.



J’ai pu au cours de mes différents postes développer les chiffres d’affaires et ramener rapidement les entreprises à la profitabilité.



Disponible, je cherche une entreprise en besoin d’énergie afin d’assurer son développement et sa pérennité .



Membre de l’association des diplômés ICG INM



Mes compétences :

Direction générale