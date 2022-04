Dominique TUDAL

A l'issue de ma formation AFPA, j'ai rejoint la société Vega-Systems au sein de laquelle j’étais en charge de réaliser l’installation de serveur et poste clients afin d’implanter notre logiciel de gestion chez nos différents clients, ainsi que le suivie de ceux-ci dans le temps.

En outre, j'ai ensuite exercé les fonctions d'administrateur systèmes et réseaux, successivement pour le compte de la société Vega-Systems et Antares ainsi que quelques comptes clients. Ce qui m’a permis de pratiquer des interventions telles que le remplacement de serveurs membres ou contrôleurs de domaine, l’installation et la mise en réseau de parcs informatique et leur sécurisation.

Mon dernier emploi m’a permis de réaliser le déploiement et la migration des parcs informatiques sous XP et Seven. A mes fonctions, s'ajoutait d'assurer la maintenance auprès des utilisateurs, ce qui m'a permis de développer mon sens de la disponibilité et de la réactivité.

Mes capacités techniques associées à mon sens du relationnel me permettent de m'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail tout en conservant mon efficacité.

Disponible, dynamique, aimant la technique et le relationnel, je souhaite pouvoir m’investir, pour mettre en pratique mes acquis, partager mes expériences, mais également acquérir de nouvelles connaissances.





Mes compétences :

Administration

Gestion de parc micro

Maintenance et hotline utilisateurs