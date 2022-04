Georges RAILLON

Madame, Monsieur,



Je vous adresse ma proposition de prestation de service sur du développement php ou sur de l’encadrement de projet.



J’ai acquis de par ma formation universitaire et de par mes expériences professionnelles une autonomie et une méthodologie dans mon travail.



J’ai à travers mon parcours professionnel eu l’occasion de travailler pour des entreprises grands comptes AIRBUS,BOUYGUES TELECOM,VIRGIN et ai récemment accompagné le groupe de média NEWSCO dans leur stratégie de développement vers le digital et notamment être le référent technique sur la refonte du site Stratégie en Drupal8 dont la maitrise d’œuvre a été réalisée par la société ADYAX.





Forte expertise sur les technologies LAMP j’ai également une bonne connaissance des frameworks ZEND et Drupal7 dans un contexte de sites à fort trafic avec les contraintes de sécurité et de performance.



Autonome, réactif et possédant un bon esprit d'équipe.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien qui me permettra de développer d’avantage mes compétences techniques ainsi que mes motivations.



Veuillez agréer, Madame, monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.



Mes compétences :

agile

AJAX

AJAX + jQuery

AS3

HTML

Javascript

JQuery

JSON

KSH

Perl

PHP5

UML

UNIX

XML

XSLT

Zend

Personal Home Page

Drupal7

Intégration continue ( jenkins,git,redmine)

Agilité scrum ( ATDD )

ActionScript

UML/OMT

Linux Debian

Drupal

MySQL

eCommerce

Zend Framework 1.7 -1.11

Web Services

Script AWK

SQL

SOAP

Responsive design

Responsive Web Design COM

REST

PATTERN

API