Dominique TURINI

Après 6 années passées dans un cabinet d'architecture en temps que collaboratrice d'architecte je désire créer ma propre structure, de prestataire de service, afin de valoriser mes acquis. Mon projet est de présenter mes services a des architectes, maître-d'ouvrages, bureaux d'études,entreprises et tous autres professionnels du bâtiment.

Mes principaux services sont : relevé métrique sur site, états des lieux graphiques complets des bâtiments, bilan des surfaces, documents d'avant-projets, dossier de permis de construire et déclaration préalable, insertions paysagères, images de synthèse d'aménagement, études de faisabilité, plans de vente, modélisation 3D.

Mon soucis de coller au réel besoin de mes prescripteurs est mon atout principal.



Mes compétences :

Archicad

Microsoft Excel

Microsoft Word

Archiwizard

Adobe Photoshop CS5

Artlandis

Sketch up

Git