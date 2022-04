Dominique VAGLIO LORO

15 années d'expérience dans le management d'équipes commerciales et dans la vente,

Très bonne connaissance du secteur Sud-est en GMS et en vente B to B bâtiment,

Développeur de CA,

Esprit fédérateur et pédagogique,

Négociateur confirmé.



Mes compétences :

Elaboration d'une politique commerciale régionale

Management d'équipe

Communication interne

Animation

Gestion de projet

Négociation

Vente en B to B ou en GMS

Contrôle budgétaire

Recrutement

Formation

Développement commercial

Organisation

Business