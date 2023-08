Valérie RAVASCO

Quinze ans d'expérience au sein de Coca Cola Entreprise m'ont conduit à effectuer avec intérêt et efficacité toutes les taches dévolues à cette fonction. Je fais preuve de réelles qualités d'organisation et de réactivité lors de la préparation et la gestion d'évenements.

A la recherche d'un nouveau Challenge, je serai ravie de mettre en avant tout mon savoir faire .





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Relation clients

Relation fournisseurs

Gestion d'agendas. Confidentialité assurée

Environnement

Logistique

Relations sociales & syndicales

Ressource humaines