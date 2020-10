Sabrina SABRINA (CECCHINI)

J'exerce mon activité de thérapeute en psychologie clinique et de formatrice, en profession libérale, en cabinet privé, institutions publiques, écoles supérieures, entreprises et organismes de formations.



Psychothérapie brève et longue.



Développement personnel appliqué, développement des potentiels : connaissance de soi, connaissance des mécanismes psychologiques.



Analyse des pratiques professionnelles en institutions publiques et entreprises.



Formations : Le travail en équipe, Manager, Piloter des projets, Gestion du stress et des émotions : théorie et exercices pratiques. Gestion du temps : organisation des méthodes de travail.





