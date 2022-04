Dominique VAN BECKHOVEN

The French Cake Company et ses artisans du sucre inventent une nouvelle pâtisserie surprenante et originale en créant des pièces montées uniques et des gâteaux entièrement décorés en fonction de vos idées et de vos goûts :

- Evénement d’entreprise

- Communication événementielle/PR

- Fête VIP/Ambassade

- Organisation de réceptions

- Cadeaux d’entreprises avec logo ou photo

- Mariage

- Baptême

- Communion

- Anniversaire

- Fête originale



The French Cake Company a pour mission de réaliser vos rêves les plus fous et extravagants, en élaborant de véritables œuvres d’art magnifiquement belles et délicieusement bonnes à manger.

Votre imagination est notre point de départ.

Nos atouts : une équipe d’artistes au service de la pâtisserie artisanale et une recherche constante des meilleurs ingrédients et recettes du monde entier.



Vous souhaitez commander une pièce montée unique, un gâteau qui restera graver dans votre mémoire comme un moment inoubliable ? The French Cake Company se fera un plaisir de mettre son talent à votre service et créera pour vous ou votre société le gâteau de vos rêves.



The French Cake Company souhaite aussi rendre son art accessible à tous avec des ateliers de pâtisserie.

Au programme : décoration de gâteaux, cupcakes ou cookies en fonction des thèmes variés et des fêtes jalonnant l’année. Ces ateliers permettent aux débutants de se familiarise avec les techniques de décoration et aux professionnels de parfaire leur apprentissage dans l’élaboration de pâtisseries originales.