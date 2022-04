Gilles WILLOT

Ingénieur de formation, je me suis "égaré" dans le monde de la finance d'entreprise et plus spécifiquement les opérations stratégiques des entreprises de taille petite et moyenne.



Après une expérience d'audit pur, j'ai participé au sein d'un grand cabinet anglo-saxon ("Fat Four") au développement de l'activité "Transaction Services" : diagnostics financiers spécifiques dans le cadre d'opérations de haut de bilan (acquisition, cession, restructuration,..).



Soucieux de me concentrer sur le service aux entreprises à taille humaine, j'ai co-fondé en 2003 ma propre structure d'accompagnement aux directions financières en matière de pilotage et d'opérations stratégiques.



En 2012, J'ai rejoint Ernst & Young Advisory pour prendre la direction et développer l'offre en Cash-Management.



Nous nous consacrons à la mise en oeuvre de projets de pilotage d'entreprise par les cash-flows dans des sociétés mid-caps.



Mes compétences :

conseil

trésorerie

Entrepreneuriat

Cash flows improvement