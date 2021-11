Arnaud LADRIÈRE

J'ai la chance de diriger la branche européenne de JFrog, un éditeur de logiciel spécialisé dans les outils d'intégration continue.



Sur mon temps libre j'assiste les entreprises de Digital Place dans leurs recherches de financement et le marketing stratégique.



Après avoir affuté mes armes chez CAP Gemini en sortant d'école, je me suis lancé dans ma première création d'entreprise en 1998, AlphaCSP.



A la fois expert technique, communiquant et manager, j'ai successivement goûté aux domaines du delivery, de la gestion financière, du marketing, des ventes, des RH, dans un environnement de PME de conseil & services à forte valeur ajoutée. Par goût, j'ai toujours conservé une relation étroite avec les technologies IT : Cloud, Java, Oracle, Unix ...



Président/CEO d'EASYTEAM pendant 7 ans, j'ai le goût du risque maîtrisé et je connais les rouages de la création et direction d'entreprise d'une petite centaine de collaborateurs. J'ai également acquis une expérience de capital investissement lors de levées de fond à différentes époques de l'ère internet.



Mon expérience étendue, depuis le haut de bilan jusqu'à l'organisation des centres de service, alliée à une maitrise large des technologies, me permettent d'orienter les stratégies et l'organisation vers l'efficacité opérationnelle et la croissance, en gardant comme valeurs centrales le respect des hommes et de l'environnement.



Mes compétences :

JEE

Management

Finance

Hébergement

Datacenter

Cloud computing

Relations actionnariat

Avant vente

Droit des sociétés

Big Data

Oracle

Droit social et du travail

Private equity

Startups

Architecture logicielle