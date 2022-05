Philippe Desfray est un expert internationalement reconnu dans les domaines de la modélisation et des méthodes de dévelopement logiciel.

FOndateur de la société Softeam en 1989.

Créateur de la méthode objet Classe Relation en 1990

Créateur de l'atelier Objecteering (modélisation, génération de code),

Auteur de 3 livres sur la modélisation par Objet

Précurseur à travers l'atelier Objecteering et la méthode classe relation sur le développement orienté par le modèle et la technologie MDA (Model Driven Architecture) mise en place en 1996.

Contributeur à la définition du standard UML depuis 1996, a notamment dirigé la définition des profiles UML2. Membre actif de l'OMG depuis cette date.

A mis en place des solutions de conseil et formation.

A dirigé de nombreux projets de recherche coopératifs au niveau français et européen.

Réalisations dans les démarches liés à l'architecture d'Entreprise: vice président de l'institut Praxeme, mise en place d'une démarche méthodologique au sein de SOFTEAM, mise en place d'une solution de modélisation d'architecture d'entreprise supportant TOGAF.

Direction générale de SOFTEAM, Direction produit des produits Objecteering et Modelio, Direction R&D Softeam.