Justine DESFRAY

Titulaire d'un Master 2 Environnement et Risques. 6 ans d'expérience au sein d'ICPE des secteurs de la chimie, pharmacie, aéronautique (entreprise familiale, internationale et multinationales).



Grâce à mon parcours professionnel et à mes formations, j'ai acquis une forte expérience du QHSE.



Je suis un vrai atout au sein de la société, forte capacité d'adaptation, ténacité, capacité relationnelle et esprit d'analyse et de synthèse.



Le QHSE est un atout pour la performance.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication et relationel

management environnemental

Normes ISO

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion des déchets

Dynamisme