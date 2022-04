Dominique VARLET

Fort d’une expérience surtout acquise en PME (50 à 80 personnes) ou petits groupes (200 personnes), j’ai obtenu une grande polyvalence, dans les domaines techniques (laboratoire, formulation, assistance technique sur process de fabrication), en management, ressources humaines, direction d’usine, direction commerciale & marketing, direction générale.

Cette expérience s’est enrichie de nombreuses prestations techniques et commerciales à l’étranger surtout sur le continent Africain (Palestine, Egypte, Sénégal, Côte d’ivoire, Bénin, Cameroun, Togo, Kenya, Tunisie).

En 2007 je suis à la Direction Technique, Commerciale et Marketing dans une société de fabrication en Peintures, encres, colles et cosmétiques d’une cinquantaine de personnes à Douala au CAMEROUN pendant plus de 2 ans.

Je suis de nouveau en France à la Direction Commerciale France et export d'une entreprise de montage et d'ingénierie de matériel de dispersion, mélange, broyage et conditionnement pour l'industrie des peintures, encres, colles, cosmétiques, huiles,...



Mes compétences :

Direction générale

Management

Sens de l'organisation

Technique

Direction commerciale

Marketing

Polyvalent