Dominique VARLET

J’ai une expérience réussie de plus de 20 ans, dans le domaine de la vente, la négociation et le merchandising dans l’univers du luxe.

Mes différentes missions m’ont permis de développer un CA, gérer et fidéliser une clientèle ainsi qu’élaborer en collaboration avec le marketing des projets de partenariats et la création de produits exclusifs.



La passion des montres, des bijoux et des accessoires s'est répandue depuis des années, à travers un grand nombre d'analyses et d'expertises, tant commerciales qu'artistiques.



Cette complémentarité me permet d'analyser les différentes demandes, alliant les aspects artistiques et commerciaux.



Mes compétences :

Bijouterie

Horlogerie

Merchandising

SAP QM CA

Microsoft Office

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator