Dominique VASSEUR

J'apporte mon expertise dans la mise en oeuvre du plan de communication de l'entreprise et la formation des équipes commerciales/marketing. Je conseille sur la stratégie digitale (mise en place d'outils webmarketing: site, blog, réseaux sociaux,référencement SEO et SEM).



- Expérience d'une douzaine d'années dans la communication et dans la formation professionnelle continue à destination des responsables d'unités, salariés, demandeurs d'emplois.



- J'interviens sur toute la France.



J'étudierai toute problématique identifiée dans une entreprise et à laquelle je serais à même d'apporter des solutions efficaces.



Mes compétences :

Gestion

Communication

Informatique

Web

Internet

SEO

Management

JavaScript

JQuery

Adobe Dreamweaver

Formation informatique

Formation continue

Formation professionnelle

CSS 3

HTML 5

Logiciel CRM

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Formation professionnelle continue

Community management

Indesign