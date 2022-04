Franco Suisse, en recherche active de nouvelles opportunités, je propose ma grande expérience de conseiller en alimentation biologique et en santé, par la naturopathie au service d'une structure de vente.

Conscient des maux et du stress de la vie actuelle, j'ai à cœur la qualité de vie et le bien être de mes clients.



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Naturopathie

Développement commercial

Gestion de la relation client

Agriculture biologique

Compléments alimentaires