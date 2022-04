Dominique VERCOUSTRE

Je coache les cadres dirigeants particulièrement les DRH, pour développer leur leadership au sein de leur Comité de Direction principalement ceux qui ressentent le besoin de partager leur questionnement face aux décisions et aux relations dans un environnement complexe.

Nous travaillons sur leur stratégie et leur vision et approfondissons des situations concrètes de management et de communication. Tout cela dans un cadre exigeant et bienveillant, en lien avec les attentes de l’entreprise,

Nous renforçons leur force de conviction, seul gage de leur réussite pour positionner la fonction RH à son niveau de force de proposition au sein des comités de Direction.

Les DRH sont les garants du style de management basé sur les valeurs, voulu par des Directions Générales : Nous travaillons ensemble pour que ces démarches soient cohérentes avec la stratégie de l’entreprise et pour intégrer les contraintes d’exemplarité dans le management.

Je développe le HORSES and COACHING @

Le cheval, expert en management et accélérateur de cohésion

H&C est un concept et une méthodologie pour évaluer et enrichir ses pratiques managériales et l’efficacité des équipes. Une expérience où le cheval est le miroir de ses comportements et de sa posture en situation de management et d’autorité.



Quelle valeur ajoutée ?

L’expérience « H&C » conduit à :

- Permettre une prise de conscience rapide de son mode relationnel

- Comprendre les fondamentaux du management

- Rendre plus confortable, naturel et efficace l’exercice des responsabilités

- Renforcer son leadership et réfléchir sur la manière d’exercer son autorité.

- Enrichir ses modèles de communication et appréhender les mécanismes de la cohésion d’équipe.

Cette démarche s'adresse

* aux cadres dirigeants

Faire un diagnostic sur leur posture de dirigeant et/ ou de managers.

Travailler son style de management, son leadership et/ ou son type d'autorité

*Et à leurs équipes

Travailler son positionnement dans l'équipe et les Co-constructions



Mes compétences :

Management

Formation

Communication