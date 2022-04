Dominique VÉRIEN

Ingénieur ETP, j'ai commencé ma carrière chez COLAS, en tant que jeune ingénieur sur des chantiers puis sur des études de grosses opérations (RSP, métro de Rouen).

J'ai ensuite avec des collègues créé le bureau d'études Priane Ingénierie, que j'ai quitté en laissant mes parts au dernier associé en 2002.

Je suis alors entré chez OTCI et ai créé, avec le président d'OTCI et son directeur général la société Exprimme dont j'étais et qui est installée dans l'Yonne.

Après avoir été pendant 2 ans et demi directrice du développement de SEDRI, je reviens à Saint-Sauveur et vais reprendre des missions d'AMO pour les colletivités.

Parallèlement, je suis élue à Saint Sauveur en Puisaye et suis Conseillère Régionale de Bourgogne.